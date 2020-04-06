12 منطقة بمرمى التنبيهات.. أمطار غزيرة وتساقط بَرَد وأتربة مثارة ورياح

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وجازان وعسير وتبوك والجوف والشرقية والحدود الشمالية والباحة والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة حائل أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

ونبّهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد الحدود الشمالية أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أيضًا أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر للمدينة المنورة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطًا للبرد. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبني حسن، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطًا للبرد. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد ومحايل، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطًا للبرد. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

أما منطقة الرياض فتشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية والرين والسليل وشقراء وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.