رئاسة الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام

حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية على مدار الساعة

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية، الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام ومرافقه عبر حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، ورفع الجاهزية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام خلال الفترة القادمة، شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

وقامت الوكالة بتهيئة المساحات المخصصة للصلاة والطواف، ومتابعة تنفيذ أوامر العمل لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خلال وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية، لضمان تقديم العمل بجودة عالية، حيث تسعى الرئاسة إلى تغطية كافة أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات، وفحص (8000) سماعة وعمل الاختبارات اللازمة لها و(32000) وحدة إضاءة و(200) سلم كهربائي و(259) صندوق إطفاء حريق، كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم.

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الوكالة تقوم بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة المختلفة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وما يتعلق بحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها (1168) حساساً وكاسراً، واختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل.