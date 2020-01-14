معمم إيراني يهدد بـ"تمزيق السفير البريطاني إربا"

"علم الهدي" طالب بطرده من طهران

طالب رجل الدين الإيراني المحافظ أحمد علم الهدى، إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد، بطرد السفير البريطاني من طهران، مهدداً "بتمزيق أنصار قاسم سليماني له إربا"، بحسب ما ذكر موقع إصلاحات الإخباري اليوم (الثلاثاء).

وقال "علم الهدي": إن طرد السفير البريطاني سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث له؛ وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا"، وفقاً لـ"رويترز".

واحتجزت إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة السبت الماضي في خطوة، نددت بها لندن، مؤكدة أنها انتهاك للأعراف الدبلوماسية.