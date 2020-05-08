الهلال الأحمر الفلسطيني يشدد الإجراءات الوقائية بالمخيمات في لبنان

في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل تجمعات اللاجئين

شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونظّمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في "صيدا وبيروت"؛ لتحليل البيانات وإدارة المعلومات الإنسانية والصحية، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا.