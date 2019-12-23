النصر يتمسك بالقمة والوصافة للأهلي.. الاتحاد ينزف و"داكوستا " يعلن الرحيل

الهلال يسعى لحسم المؤجلات.. "سبق" تقلب أوراق الجولة 12 من الدوري

واصل النصر تمسكه بصدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مع ختام الجولة الـ12.

كما شهدت الجولة قفزة الأهلي للوصافة، وحل التعاون ثالثاً والوحدة رابعاً.

ويسعى الهلال لخطف 9 نقاط تعيده للصدارة من خلال مبارياته الثلاث المؤجلة، ولازال الاتحاد ينزف "نقطياً" .

"سبق " تقلب أوراق الجولة الـ 12 من الدوري.

النصر في الصدارة والأهلي وصافة

لازال النصر محتفظاً بصدارة الترتيب، حيث أسقط العدالة بثلاثية في عقر داره، أوصلت الأصفر للنقطة 26.

كما انتفض الأهلي ( 23 نقطة ) وتخطى عقبة ضمك ( الأخير ) بخماسية، وضعت الأخضر في المركز الثاني، كما قفز التعاون للمركز الثالث وتراجع الوحدة للرابع.

الهلال والمؤجلات

يسعى الهلال لحصد نقاط مبارياته المؤجلة أمام ( الأهلي، العدالة، والفيصلي ) بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2109 ( حل رابعاً ) والعودة لمربع الكبار بعد أن جاء خامساً برصيد 20 نقطة.

الاتحاد في مأزق حقيقي

أجهز الفيحاء على بقايا الاتحاد، بعد أن أسقطه برباعية موجعة في هذه الجولة رمت بالفريق في المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، وبخسارة ثامنة، أدت إلى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للإدارة التي قامت بعدة تغييرات في الجهاز الإداري لعل أبرزها تعيين صالح الصقري مديراً للكرة وحمزة إدريس مشرفاً على الفئات السنية، والتعامل مع خطاب فسخ عقد " داكوستا " عن الفريق بروية.

كما شهدت الجولة تراجعاً مخيفاً للشباب على حد قول محبيه بعد خسارته من أبها، وضعت الفريق في المركز العاشر بـ15 نقطة بعد أن كان داخل مربع الكبار.

"إدواردو " في القمة

لازال لاعب الهلال البرازيلي " إدواردو " يتصدر قائمة ترتيب الهدافين، وسط ملاحقة رباعية من قبل " دجانيني " من الأهلي، و " أندريا " من العدالة، و" روماريو " من الاتحاد، و " حمدالله " من النصر، ولكل منهم 7 أهداف.