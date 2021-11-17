تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب يحد الرؤية

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لحالة الضباب التي تشهدها.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (المجمعة- حريملاء- رماح- شقراء)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر: مع تمنياتنا للجميع بالسلامة
دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لحالة الضباب التي تشهدها.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (المجمعة- حريملاء- رماح- شقراء)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.