تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب يحد الرؤية

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر: مع تمنياتنا للجميع بالسلامة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لحالة الضباب التي تشهدها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (المجمعة- حريملاء- رماح- شقراء)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.