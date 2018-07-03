نادي مجمع الملك سلمان الموسمي يقيم دوري لتنس الطاولة للأسر

نظم نادي مجمع الملك سلمان الموسمي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض دوري لتنس الطاولة بين الطلاب الملتحقين بالنادي من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية المشاركين.

وقال مدير النادي ماجد بن عبدالرحمن الدعيج: إن البطولة أُقيمت على مدار ثلاثة أيام وبشكل تصفيات بين الفرق؛ حيث تم تكريم صاحب المركز الأول بلقب البطولة وجائزة المركز الأول.

وكان النادي ومن منطلق تنوع أنشطته التي يقدمها للملتحقين به قيامه بتنظيم فعالية بعنوان أفضل مقر بين الأسر الملتحقة بالنادي؛ حيث تقوم كل أسرة بتجهيز المقر الخاص بها، وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة، على أن تُظهر كل أسرة الجانب التعاوني والإبداعي في أسلوب تجهيز المقر، ومن ثم يتم تقييمها من خلال المظهر الخارجي لها والنظافة وطريقة الضيافة وتفاعل المجموعة، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الأسر الفائزة بالبرنامج.