الاتفاق يدعم خط الدفاع بالحلواني حتى 2023

نجحت إدارة نادي الاتفاق في كسب خدمات الظهير الأيسر حسين حلواني 24 سنة لتمثيل الفريق الكروي الأول، بداية من الموسم المقبل وحتى 2023 في صفقة انتقال حر.

جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف بنادي الاتفاق محمد الدعلان، ووكيل اللاعب الدكتور صالح اليامي.

يذكر أن اللاعب حسين حلواني تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى الفريق الأول، خاض بعدها تجارب احترافية متعددة بأندية نجران والباطن والعروبة والطائي، كما ساهم مع المنتخب السعودي لفئة الناشئين في تحقيق بطولتي كأس الخليج وكأس العرب.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف بالنادي محمد الدعلان؛ أن إدارة ناديه تواصل عملها المكثف من أجل تدعيم الفريق الكروي خلال الموسم المقبل وفق استراتيجيتها البنّاءة لصناعة فريق شاب مميز قادر على تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال: ”أنهينا التعاقد مع مهاجم الترجي حسن السليس لمدة 5 سنوات إلى جانب الظهير الأيسر حسين حلواني حتى 2023، والجهود ستتواصل بتدعيم الفريق وفق الرؤية الفنية“.

في المقابل أبدى حلواني سعادته بتوقيع عقد انتقاله لتمثيل الاتفاق بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أن ارتداء شعار نادٍ عريق كالاتفاق تحدٍّ جديد يفرض عليه العمل باجتهاد، وسيسعى بكل ما يملك في المساهمة في إسعاد جماهير فارس الدهناء.