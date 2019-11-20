"مكة بلا حواجز خرسانية".. مبادرة لإزالة التلوث البصري في العاصمة المقدسة

الأمانة العامة تشرع في تنفيذها

أطلق أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، مبادرة "مكة بلا حواجز خرسانية"، وذلك بهدف إزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

وشرعت الأمانة في البدء بتنفيذ المبادرة وإزالة الحواجز الخرسانية في بعض الطرقات والشوارع، بهدف إزالة التلوث البصري.

يُشار إلى أن مبادرة معالجة التلوث البصري كانت قد أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نحو عامين، في مدن المملكة العربية السعودية، وعلى ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة، والتي تهدف إلى تحسين المشهد البصري لمدن المملكة.