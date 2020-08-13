وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بفيتنام سبل دعم العلاقات الثنائية

تلقى اتصالاً هاتفياً

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.



وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.