شاهد.. بلدية ينبع تضبط حلاقًا بشقة سكنية وتسلمه للجهات الأمنية

وسط بيئة صحية سيئة مخالفة للتعليمات الوقائية

ضبطت بلدية محافظة ينبع حلاقًا كان يمارس مهنة الحلاقة داخل شقة سكنية بالمحافظة وسط بيئة صحية سيئة، حيث تم تسليم الحلاق للجهات الأمنية.

وتفصيلاً، داهمت الفرق الرقابية الشقة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومصادرة الأدوات المستخدمة وتسليم الحلاق للجهات الأمنية لمخالفة التعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:02 PM

وسط بيئة صحية سيئة مخالفة للتعليمات الوقائية

شاهد.. بلدية ينبع تضبط حلاقًا بشقة سكنية وتسلمه للجهات الأمنية

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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ضبطت بلدية محافظة ينبع حلاقًا كان يمارس مهنة الحلاقة داخل شقة سكنية بالمحافظة وسط بيئة صحية سيئة، حيث تم تسليم الحلاق للجهات الأمنية.

وتفصيلاً، داهمت الفرق الرقابية الشقة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومصادرة الأدوات المستخدمة وتسليم الحلاق للجهات الأمنية لمخالفة التعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

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فيروس كورونا الجديد

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