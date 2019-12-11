إطلاق مبادرة تطوعية لاستقبال أطفال الزائرات في المسجد النبوي

تشمل أركان "الرسم والتلوين وإعداد التراكيب وقراءة القصص"

شرعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية، وإدارة الإرشاد النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، في إطلاق المبادرة التطوعية "خدام" في ساحات "27" النسائية بالمسجد النبوي، بالتعاون مع إدارة نشاط الطالبات التابعة لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة.

وقالت مديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية عزيزة الحربي: تهدف المبادرة إلى المساهمة في تقديم المساعدة المعنوية لقاصدات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تهيئة موقع خاص لاستقبال أطفال الزائرات، وتعمل على إدارته عدد من المشرفات والمتطوعات من المدرستين الثانوية الـ20 والثانوية الـ14 بالمدينة المنورة، وبإشراف مباشر من إدارة الإرشاد النسائية.

وأشارت إلى أن الهدف هو تمكين الزائرات من أداء عباداتهن بكل يُسر وسهولة، والحد من عبث الأطفال وسط صفوف النساء، والاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الحضانة ونشاطاتها المختلفة التي تضم عددًا من الأركان الخاصة بالرسم والتلوين وإعداد التراكيب وقراءة القصص ذات المحتوى الهادف، وإعطائهم برامج ودروسًا في آداب زيارة المساجد والمحافظة عليها.

وأضافت "الحربي": تأتي المبادرة من منطلق الحرص على بذل التعاون وتكاتف الجهود لخدمة قاصدات المسجد النبوي، وتعزيزًا لمبدأ العمل التطوعي بين المؤسسات المختلفة، وتفعيلًا لدور المسؤولية الاجتماعية بين الجميع، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوكالة المساعدة للشؤون النسائية في المسجد النبوي والمؤسسات الحكومية الأخرى؛ لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة في مجال العمل التطوعي.