اعتقال وزيري الخارجية والمالية.. أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في مالي

وسط إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو

ترددت أنباء عن تمرد وحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة باماكو.



وقالت مصادر إن انقلابًا عسكريًا قد وقع وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.



وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.