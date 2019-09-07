هجن "تركي بن محمد" تظفر بنصيب الأسد في أشواط "الرموز" الرئيسية

ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية

سجلت هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد، حضوراً مميزاً ومنافسات مثيرة في أول انطلاق أشواط الرموز، ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، حيث سيطر على شوطي الرموز المفتوحة بعدما حسمت البكرة (الصميما) الشوط الأول لـ"البكار"، بتوقيت زمني قدره 02:48:07.

فيما سيطر القعود (نواف)، على المركز الأول من الشوط الثاني "الرموز"، بتوقيت زمني قدره

02:45:03.

وجاء شوط الرمز الثالث من نصيب "إنجاز" المملوكة للسيد فالح البلوي، وفي الشوط الرابع ذهب الرمز مع "ملبي" للسيد محسن بن محمد بن محسن آل فطيح اليامي.