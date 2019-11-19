"الأرصاد" تنبِّه مكة المكرمة بهطول أمطار رعدية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.. وتشمل الطائف والمويه وميسان

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وميسان. وبدأت الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الثلاثاء.