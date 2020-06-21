"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث

قالت: تسبّب تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبّب تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 12:09 PM

قالت: تسبّب تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبّب تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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