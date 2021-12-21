"أمانة الرياض": أكثر من 2200 موظف و800 معدة جاهزة لموسم الأمطار

"عبدالعزيز السلمان": بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف لدرء مخاطر السيول

أعلنت أمانة الرياض استعداداتها بكامل طاقاتها لمواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار.

وقال مدير عام الإدارة العامة للسيول بالرياض المهندس عبدالعزيز السلمان، إن الأمانة تعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة لشبكات صرف مياه الأمطار لدرء مخاطر السيول، بجانب عمل الصيانة الدورية لشبكات الطرق والأنفاق وقنوات مجاري السيول بشكلٍ عام لإزالة التعديات عليها وضمان كفاءة الصرف فيها.

وأضاف السلمان: في موسم الأمطار يجري العمل مع أكثر من 2200 موظف، إضافة إلى أكثر من 800 معدة للحفاظ على أرواح سكان الرياض وممتلكاتهم.

ونوّه بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمّعات المياه مع إبلاغ مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 عند ملاحظة أي تجمّعات للمياه.