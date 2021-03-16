السديس يدشّن مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها" بوكالة شؤون المسجد النبوي

تعزّز إنجاز الأعمال.. وتهدف إلى تطوير أساليب العمل والنظام التقني للمعاملات

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها"، التي تهدف إلى تعزيز إنجاز الأعمال وتطوير أساليب العمل والنظام التقني بوكالة شؤون المسجد النبوي.

وأكّد أن العمل أمانة وإنجازه يتطلّب الإتقان الذي يسهم في تطوير بيئة العمل والنظام التقني المتاح، ويساعد على إنجاز المعاملات التي تعدّ مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل والنظام التقني لإنجاز المعاملات كافة والأعمال أولاً بأول، مؤكداً ضرورة حوكمة الإدارات التي تواجه بعض التأخير في إنجاز معاملاتها.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

1

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 12:04 PM

تعزّز إنجاز الأعمال.. وتهدف إلى تطوير أساليب العمل والنظام التقني للمعاملات

السديس يدشّن مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها" بوكالة شؤون المسجد النبوي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 516

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها"، التي تهدف إلى تعزيز إنجاز الأعمال وتطوير أساليب العمل والنظام التقني بوكالة شؤون المسجد النبوي.

وأكّد أن العمل أمانة وإنجازه يتطلّب الإتقان الذي يسهم في تطوير بيئة العمل والنظام التقني المتاح، ويساعد على إنجاز المعاملات التي تعدّ مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل والنظام التقني لإنجاز المعاملات كافة والأعمال أولاً بأول، مؤكداً ضرورة حوكمة الإدارات التي تواجه بعض التأخير في إنجاز معاملاتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021