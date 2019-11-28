على هامش زيارة ولي العهد.. مذكرة تفاهم تجمع بين "واس" و"وام"

للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين والاستفادة من الخدمات المعلوماتية

وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" عبدالله بن فهد الحسين، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" محمد بن جلال الريسي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقّع عليها، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي اليوم، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.