"الفيصلي" يقصي "الباطن" ويتأهل لنصف نهائي الكأس

في مباراة شهدت تألق "الصيعري"

تأهل الفيصلي للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب تغلبه على شقيقه الباطن في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق حيث كان الفيصلي البادئ بالتسجيل عبر لاعبه محمد الصيعري في الدقيقة السادسة.

تعادل اللاعب زكريا سامي للباطن في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول لكن في شوط المباراة الثاني نجح لاعب الفيصلي محمد الصيعري في تسجيل الهدف الثاني له وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 ليعلن تأهل عنابي سدير للدور قبل النهائي.