الصحة الفلسطينية: 217 شهيدًا و1500 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسنًا .. و50 إصابة شديدة الخطورة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت 217 شهيدًا.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة الفلسطينية في أحدث تقرير صادر عنها أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسنًا، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلاً و295 سيدة.