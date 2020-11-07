السنغال تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت السنغال 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن اجمالي الإصابات بلغ 15 ألفاً و657 إصابة، مع استقرار حالات الوفاة في حدود 326 حالة وفاة، إضافة إلى 23 حالة تعافٍ.

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 06:14 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

السنغال تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت السنغال 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن اجمالي الإصابات بلغ 15 ألفاً و657 إصابة، مع استقرار حالات الوفاة في حدود 326 حالة وفاة، إضافة إلى 23 حالة تعافٍ.

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