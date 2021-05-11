أمير الشمالية يوجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية

شدد على سرعة بدء أعمالها والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع "عرعر مول" التجاري.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.