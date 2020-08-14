الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات بجنوب أفريقيا إلى 573 ألفًا

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.

من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 02:41 PM

ارتفاع إجمالي الحالات بجنوب أفريقيا إلى 573 ألفًا

الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.

من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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