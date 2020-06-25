سلطنة عمان تسجل 1366 إصابة جديدة بكورونا

أصبح العدد الكلي للحالات التي تعافت 18520

أعلنت وزارة الصحة العمانية الخميس عن تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس #كوفيد_19 وكشفت عن 548 حالة جديدة تماثلت للشفاء؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 18520 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 144 حالة.

ولفت وزير الصحة العماني إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية 3835 فحصًا، والحالات المنومة خلال ٢٤ ساعة ماضية 40 حالة.

وتابع: عدد الحالات المنومة حاليًا في المستشفيات 417 حالة، وعدد الحالات المنومة في العناية المركزة 107 حالات.