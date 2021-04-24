في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.. التعاون والفتح وجهًا لوجه

يواجه فريق التعاون نظيره الفتح، غدًا الأحد، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة مقابل 35 نقطة للفتح وضعته في المركز الثامن.التعاون الفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
يواجه فريق التعاون نظيره الفتح، غدًا الأحد، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة مقابل 35 نقطة للفتح وضعته في المركز الثامن.