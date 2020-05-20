شاهد.. تشييع جثمان "صالح كامل" في مقبرة المعلاة بمكة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لتشييع جثمان رجل الأعمال صالح كامل؛ الذي وافته المنية مساء أمس إثر مرض ألم به.

وأظهرت الصور المتداولة، تشييع جثمان رجل الأعمال "صالح كامل" الثرى في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، بعد أن أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام ظهر أمس، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وغيّب الموت مساء أمس رجل الأعمال صالح كامل عن عمر ناهز الـ 78 عامًا، إثر مرض ألم به، وتوفي داخل أحد المستشفيات الخاصة بجدة، وكان "كامل" يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية قبل أن يترك منصبه قبل سنوات عدة.