الهجن السعودية تسيطر على جائزة سيف ولي العهد للنقاط

تواصل الهجن السعودية سيطرتها في جائزة سيف ولي العهد للنقاط، باستحواذها على المراكز الأربعة الأولى في مهرجان ولي العهد للهجن3، والمقام حالياً على ميدان الطائف التاريخي.

وتفصيلاً، فقد استحوذ عاطف بن عطية حسن القرشي على المركز الأول بحصوله على 44 نقطة، وثانياً عامر بن راشد سعيد البريصي المري برصيد 36 نقطة، وثالثاً عبدالعزيز بن معلا عليان السهلي بـ 33 نقطة، ورابعاً فهد بن فهيد علي الهاجري بـ 12 نقطة، وفي المركز الخامس حل سالم سعيد منانة الكتبي من الإمارات بـ 11 نقطة، وسادساً مظفر محمد خموشة العامري من الإمارات بـ 9 نقاط، وسابعاً حمد بن محمد سالم الوهيبي من عمان بـ 6 نقاط، وفي المركز الثامن حمد جارالله علي البريدي بـ 3 نقاط.

من جهتها، كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، أن آلية احتساب النقاط تتم وفق معايير محددة، حيث يحصل الفائز الأول في الأشواط (الرئيسة - الرموز) على خمس نقاط، فيما الفائز الثاني يحصل على 3 نقاط، والفائز الثالث يحصل على نقطتين، وأشار البلوي إلى أن احتساب النقاط في باقي أشواط (التمهيدي - النهائي)، فإن الفائز بالمركز الأول يحصل على 3 نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكثر نقاطاً في جائزة ولي العهد، سيحصل على سيف وجائزة قدرها مليون ريال.