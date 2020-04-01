شاهد.. الدفاع المدني ينقذ محتجزًا في منطقة وعرة بـ"حوطة بني تميم"

عملت الفِرَق على إنزاله بالنقالة ونُقل إلى المستشفى

أنقذت فِرَق الدفاع المدني في حوطة بني تميم، صباح اليوم، شابًّا سقط واحتُجِز في موقع وعر جدًّا في سفح جبال ظهرة السوط؛ حيث عَمِلت الفِرَق على إنزاله بالنقالة لتعرّضه لإصابات مختلفة نُقل على إثرها للمستشفى.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ مؤكدًا على الجميع اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وعدم الخروج في الفترات التي لا يسري فيها منع التجول إلا للضرورة القصوى.