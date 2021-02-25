الأرصاد تنبه نجران.. سحب ممطرة ورياح تؤدي إلى تدني الرؤية

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 09:55 AM

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً وتشمل عدة محافظات

الأرصاد تنبه نجران.. سحب ممطرة ورياح تؤدي إلى تدني الرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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