"وقت اللياقة" تتوج أبطال بطولة البلياردو بالرياض

استمرت 3 أسابيع بمشاركة 175 لاعبًا

اختتمت أندية "وقت اللياقة" بطولة البلياردو في نسختها السادسة، بعد منافسات في جميع مراكزها فئة "الفتنس"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع في مناطق المملكة والإمارات العربية بمشاركة 175 لاعبًا، وذلك في فرع "الغدير"بالرياض.

وحقق المركز الأول اللاعب كريم أبو الفتوح، وجاء في المركز الثاني اللاعب فيصل الريمي، فيما حصل على المركز الثالث اللاعب عبد العزيز الدوسري.

وقد كرم الرئيس التنفيذي لشركة لجام المشغلة لأندية وقت اللياقة، السيد جوستن ماسكروف، خلال الحفل الختامي للبطولة، الحكام كما تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وحضر الحفل مدير عام إدارة التسويق والمبيعات، فراس وهبة، ومدير العلاقات العامة، علي القرني، ومدير عام الإدارة الرياضية، الدكتور محمد سالم، ومسؤول الأنشطة الرياضية، عربي فضول.

وتهدف "وقت اللياقة" من هذه البطولة إلى دعم الرياضة بكل أنواعها، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة من منطلق حرصها على تفعيل دورها الاجتماعي وتوظيفه في خدمة شريحة الشباب، والاهتمام بالمشتركين الموهوبين في الألعاب الرياضية المختلفة.



