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يبلغ من العمر نحو 72 ساعة دون فتحة شرجية

جراحة ناجحة لطفل حديث الولادة بمستشفى صامطة العام

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أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام، عملية ناجحة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر نحو 72 ساعة، وُلد دون فتحة شرجية.



وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لإنعاش الطفل حتى وصل إلى الحالة الصحية المثالية؛ وللوصول إلى التشخيص الدقيق لنوع التشوه الخلقي.



ونجح الفريق الجراحي، برئاسة الدكتور أنور العقلان، في إجراء عملية جراحية لإصلاح وتصنيع الشرج للطفل بمرحلة واحدة.



وتُقدم الرعاية الصحية اللازمة للطفل، لحين استقرار وضعه الصحي، والتأكد من قيام فتحة الشرج بوظيفتها الطبيعية.



من جانبه وجه مدير المستشفى عبد الله بن أحمد عريشي، والمدير الطبي حمدي تعشري؛ شكرهما للفريق الجراحي على نجاح العملية، والتي تدلّ على كفاءة فريق جراحة الأطفال بالمستشفى، وامتدادًا للنجاح الذي تمكن الفريق من إنجازه في عدد من العمليات التي أجريت بالمستشفى.