مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم بين مركبتين بـ"حجرة الباحة"

"الزهراني": توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر إصابة بليغة نتيجة حادث تصادم وقع مساء اليوم بين مركبتين في حجرة الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين ونتج عنه مصرع شخص وإصابة خطيرة، وإصابة رفضت الكشف والنقل.

وبالتفصيل؛ قال الزهراني إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:37 عن حادث تصادم بين سيارتي وانيت وصالون الموقع الحجرة أمام البلدية.

وأضاف: تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود ثلاث حالات بالموقع؛ إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوة العام، والإصابة الثانية كانت بسيطة ورفض صاحبها الكشف والنقل، والثالثة متوفى بالموقع.