فاز ببطولة أمريكا وعلى لاعب أمريكي.. هكذا علقت سفارة واشنطن على إنجاز الغامدي

لاعب المنتخب السعودي كان قد اقتنص البطولة المفتوحة للناشئين في مسابقة الثمان كرات

غرد الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على تويتر اليوم مهنئًا لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي عقب فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين، حيث قال الحساب موجهًا الحديث للبطل السعودي: نهنئ اللاعب على هذا الانتصار. هل من الممكن أن تشاركنا بعض ضرباتك الخادعة؟



ووفق اللجنة الأولمبية السعودية فقد توّج خالد الغامدي لاعب المنتخب السعودي للبلياردو ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في مسابقة الثمان كرات، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الأمريكي Kyle Dodd بنتيجة 6/1

وكان قد توّج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في مسابقة الثمان كرات، بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم في لاس فيغاس الأمريكية، على اللاعب الأمريكي كيلي دودا ‏بنتيجة 6 - 1.



وجاء تتويج الغامدي باللقب بعد أن تجاوز 7 لاعبين في جميع الأدوار التي لعبها في البطولة دون أي خسارة تسجل ضده.



من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا اللاعب خالد الغامدي لتحقيقه لقب البطولة، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بمجهود من اللاعب في محافظته على التدريبات، ودعم إدارة المنتخب من أجل صقل موهبته الكبيرة والطموحة في تحقيق الإنجازات ورفع شعار الوطن في كل المحافل، إضافة إلى الدعم الكبير الذي وجده من عائلته التي نقدم لها كل الشكر والتقدير لمساهمتهم في مواصلة اللاعب طموحاته.