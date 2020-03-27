"مدني تيماء" يباشر حريقًا متطورًا في عدة مزارع

تقع شرق المحافظة.. وأدى لتضرر 700 نخلة

تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمحافظة تيماء، حاليًا، السيطرة على حريق متطور اندلع في عدد من المزارع الواقعة في حي الشرق.

وقد ساعدت الرياح على انتشار النيران التي تشهدها المحافظة الآن.

وكشفت المعلومات الأولية أن عدد النخيل المتضرر أكثر من 700 نخلة، ووصلت النيران إلى سبعة مزارع بمساحة تُقدر بـ600٠م٢.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهة المعنية.

الدفاع المدني محافظة تيماء

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 03:46 PM

تقع شرق المحافظة.. وأدى لتضرر 700 نخلة

"مدني تيماء" يباشر حريقًا متطورًا في عدة مزارع

بدر الجبل

تيماء

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تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمحافظة تيماء، حاليًا، السيطرة على حريق متطور اندلع في عدد من المزارع الواقعة في حي الشرق.

وقد ساعدت الرياح على انتشار النيران التي تشهدها المحافظة الآن.

وكشفت المعلومات الأولية أن عدد النخيل المتضرر أكثر من 700 نخلة، ووصلت النيران إلى سبعة مزارع بمساحة تُقدر بـ600٠م٢.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهة المعنية.

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