"مدني تيماء" يباشر حريقًا متطورًا في عدة مزارع

تقع شرق المحافظة.. وأدى لتضرر 700 نخلة

تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمحافظة تيماء، حاليًا، السيطرة على حريق متطور اندلع في عدد من المزارع الواقعة في حي الشرق.

وقد ساعدت الرياح على انتشار النيران التي تشهدها المحافظة الآن.

وكشفت المعلومات الأولية أن عدد النخيل المتضرر أكثر من 700 نخلة، ووصلت النيران إلى سبعة مزارع بمساحة تُقدر بـ600٠م٢.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهة المعنية.