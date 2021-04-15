أصيبت بشلل منذ طفولتها.. مواطنة بالطائف تعاني ظروفًا صحية وتناشد بالعلاج

أخذت حالتها تزداد سوءًا.. ومهددة ببتر إحدى قدميها من فوق الركبة وتثبيت الأخرى

ناشدت مواطنة يتيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الطائف بالعلاج في أحد المراكز أو المستشفيات المتخصصة إثر ظروف صحية رافقتها منذ صغرها وإصابتها بشلل للأطفال، موضحة حاجتها الماسة لسيارة لقضاء حوائجها.



وتفصيلًا، قالت المواطنة لـ"سبق": أصبت منذ ولادتي بشلل الأطفال وتقوس بالعمود الفقري، ونُصحت من قبل أحد الأطباء بعملية للعمود الفقري ولكنني لم أعملها، وبعد فترة تدهورت حالتي الصحية، ويوماً بعد يوم إلى أن قُرر لي عملية بتر بإحدى أقدامي من فوق الركبة وثبيت الأخرى، ولكن حتى الآن لم يتم إجراء العملية وأناشد في العلاج بأحد المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى حاجتي في تأمين سيارة.