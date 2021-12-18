البطل العالمي يزيد الراجحي يُكرَّم دولياً في باريس.. ويهدي إنجازه للقيادة

بعد فوزه بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لعام 2021

تَسلَّم البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي؛ جائزة الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA، بعد فوزه بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لعام 2021 للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، لينحت اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ الـ FIA كأول سائق سعودي يُتوَّج بهذا اللقب في أعلى فئة في راليات الكروس كانتري باها.



وشهد الحفل حضور عددٍ كبيرٍ من أبطال ونجوم رياضة المحركات الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم في أمسية رياضية خاصة.



وأُقيم الحفل السنوي لتوزيع الجوائز على أبطال جميع فئات رياضة المحركات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لموسم 2021 في متحف كاروسيل دو لوفر في باريس، يوم الخميس، بدعوة خاصة من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود؛ قبل انتهاء ولايته بعد ساعات عدة من الأمسية الفاخرة.



وكرّم جان تود رئيس الاتحاد الدولي بطلنا العالمي الكابتن يزيد الراجحي بجائزة الفيا الدولية، وذلك بتسليمه كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها بعد فوزه بالمركز الأول في الفئة العليا الـ (T1) على متن سيارة تويوتا هايلوكس بدعم من عبد اللطيف جميل للسيارات، في كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها هذا العام، وسط أجواء احتفالية كبيرة للأبطال المتوجين.



وبهذا التتويج الجديد؛ يضيف "الراجحي" إنجازاً جديداً؛ ليس فقط في مسيرته في عالم الراليات، بل في تاريخ رياضة السيارات السعودية؛ كونه السائق السعودي الأول الذي يُكرّم دولياً في الاتحاد الدولي للسيارات في فرنسا على الإنجاز التاريخي.



وأعرب البطل العالمي وسفير رياضة المحركات السعودية في المحافل الدولية والإقليمية، "يزيد"؛ عن فرحته بعد تكريمه دولياً بجائزة الـ FIA قائلاً: إنه لأمر رائع أن أكون الليلة هنا، أشعر بالسعادة والفخر لمنحي جائزة الفيا لموسم 2021 في باريس، خاصة مع وجودي وتتويجي وسط أبطال الفائزين في مختلف فئات رياضة المحركات كالفورمولا 1 والـ WRC وغيرها من الفئات.



وأضاف: لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لنا، إذ واجهنا أنا ومايكل الكثير من التحديات على الصعيدين النفسي والجسدي، خاصة بعد تعرضنا الى حادث مطلع العام. تغلبنا على الأوجاع والآلام للظفر باللقب ولم نستسلم لأننا كنا نسعى من أجل هذه اللحظة التاريخية وهذا التكريم لم يأت من فراغ إنما نتاج لجهد كبير طوال الموسم، ها نحن هنا اليوم حققنا أهدافنا من أجل الوطن.



وأردف "يزيد": ما قدّمه الفريق هذا العام أمر رائع وأسطوري برفقة مساعدي مايكل اور على متن سيارتنا تويوتا هايلوكس بدعم من عبد اللطيف جميل للسيارات لدى أود أن أشكر كل أعضاء الفريق على دعمهم وعملهم الشاق طيلة الموسم.



وأهدى البطل السعودي إنجازه الرياضي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وصاحب الرؤية الطموحة صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدعمهما اللامحدود للرياضة ولجميع الرياضيين السعوديين خارج البلاد وداخلها.



كما وجّه شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ ورئيس مجلس الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والشعب السعودي، والمقيمين على أرضها الكريمة، وجميع محبي رياضة المحركات في العالم أجمع.