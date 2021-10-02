بيشة.. مركز السكري يقدم خدماته الطبية لأكثر من 5 آلاف مراجع

خلال الربع الثالث من العام 2021م

قدّم مركز السكري والغدد الصماء في محافظة بيشة، خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من خمسة آلاف مستفيد، خلال الربع الثالث من العام 2021م.

واستقبل المركز 5144 مراجعًا، منهم 2821 مراجعًا في عيادات "السكري كبار"، و214 مراجعًا في عيادات "السكري أطفال"، و1263 مراجعًا في عيادات الغدد، و846 مراجعًا في عيادة القدم السكري.

فيما يواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميز من الأطباء والاختصاصيين والفنيين.