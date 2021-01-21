"رويترز": التزام "أوبك+" بتخفيضات إنتاج النفط 99% في ديسمبر

قال مصدران في "أوبك+" لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 99 بالمئة في ديسمبر.

ويقل ذلك قليلاً عن مستوى نوفمبر البالغ 101 بالمئة.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا اجتماعات فنية ووزارية في أوائل فبراير.

وقال أحد المصدرين إن "القراءة النهائية لنسبة الالتزام قد تتغير تغيرًا طفيفًا قبل ذلك الحين".