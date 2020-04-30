"المسؤولية المجتمعية" تعزز الصحة النفسية للعائدين لأرض الوطن

عبر إطلاقها مبادرة "معكم أينما كنتم" بالشراكة مع "الصحة"

أطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية مبادرة (معكم أينما كنتم) بالشراكة مع وزارة الصحة، وتستهدف المواطنين والمواطنات العائدين لأرض الوطن ممن يقضون فترة الحجر الصحــي .



وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود بن حسين السبيعي، أن أهداف المبادرة تضمنت تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص الذين يقضون فترة الحجر الصحـي باستثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة، من خلال إقامة مجموعة من الباقات التدريبية المتميزة بمشاركة نخبة من الخبراء وإقامة عدد من المسابقات الهادفة، وبرامج خاصة ترفيهية وتثقيفية للأطفال، وتنفيذ برامج توعوية ومقاطع فيديو قصيرة منهم للمجتمع .



وأضاف السبيعي أن جمعية المسؤولية المجتمعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أمنيات العائدين، عبر تواصلهم مع ذويهم عن بعد، سواء من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو من نجوم المجتمع والمؤثرين في مجالات الثقافة والرياضة والفن والإعلام..



وبين أن برامج المبادرة سيكون لها الأثر الإيجابي على المستهدفين، حيث سيعود أبناء وبنات الوطن إلى أهاليهم وهم مسلحون بالثقافة المجتمعية والتوعية الصحية، ويكونون أدوات مسـانــدة لأهلهم ومـجتمعهم للوقاية من هذا الوبــاء.



وأشار السبيعي إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من جمعية المسؤولية المجتمعية على مد جسور التعاون، وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي وغير الربحي، ولمؤازرة وزارة الصحة للتخفيــف من معاناة العائدين للوطن، وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الاحترازي بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).