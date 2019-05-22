مقتل مقيم سوداني برصاص مواطن ببيشة.. والأجهزة الأمنية تحقق في الحادث

وقع خلاف بينهما قبيل الإفطار.. والجاني قام بتسليم نفسه لشرطة الحازمي

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي في جريمة قتل، وقعت مع قرب موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بين مواطن وآخر من جنسية سودانية؛ إذ قُتل المقيم بعد إصابته بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" وقوع الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.