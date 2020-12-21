الأردن تسجل 2499 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 277448 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 246168 حالة شفاء بعد تسجيل 3062 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3604 حالات.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 07:02 PM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

الأردن تسجل 2499 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 277448 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 246168 حالة شفاء بعد تسجيل 3062 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3604 حالات.

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