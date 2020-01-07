أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران تنال عضوية منظمة الطيران المدني الدولي

بعد اجتيازها للتقييم المطلوب بتميز وتحقيقها للمتطلبات.. وأهمها دليل التدريب

حصلت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران - إحدى الوحدات الإستراتيجية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - على عضوية منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لبرنامج TRAINAIR PLUS.



جاء ذلك بعد اجتيازها للتقييم المطلوب بتميز وتحقيقها لمتطلبات العضوية التي من أبرزها إعداد دليل شامل للتدريب وتنفيذ نظام فعّال لإدارة الجودة.



وأقيم بهذه المناسبة احتفال ضمن ندوة منظمة (ICAO) السادسة للتدريب العالمي على الطيران وبرنامج TRAINAIR PLUS التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي تحت عنوان "فتح آفاق جديدة للتدريب الابتكاري".



وتسلّم رئيس الوحدة الإستراتيجية للأكاديمية الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي, شهادة العضوية من نائب المدير للتعاون الفني والتدريب في منظمة (ICAO), ميشيشا بيلاينيه, من بين 24 عضواً جديداً, إلى جانب ترقية الأعضاء السابقين، وبذلك تُعد أول أكاديمية سعودية تنال هذه العضوية.



وأكد "الكشي" أهمية نيل هذه العضوية كونها إضافة مهمة للأكاديمية بما تقدمه من مزايا منها الاستفادة من المجموعة الواسعة لبرامج التدريب في المنظمة, التي تقدر بأكثر من 200 برنامج تدريبي، مشيراً إلى أن ذلك سيمكنها من تقديم تلك البرامج التدريبية محلياً تحت إشراف المنظمة العالمية.



وعدّ البرنامج أحد البرامج الهادفة إلى ضمان قدرة الأعضاء في المنظمة وقطاع الطيران عموماً للاستفادة من قدرات المهنيين المؤهلين لتطوير النقل الجوي بشكل سليم وآمن ومستدام في جميع أنحاء العالم وبأفضل الأساليب.



يُذكر أن الأكاديمية تقوم بدورٍ حيوي في إعداد وتأهيل ملاحي القيادة ومقصورة الطائرة وموظفي العمليات الجوية من خلال أحدث البرامج التدريبية في العالم، وحققت طوال تاريخها الذي يمتد لـ 60 عاماً العديد من الإنجازات, فضلاً عن اتساع قاعدتها التدريبية على المستويين المحلي والدولي لمواكبة التطور الذي تشهده صناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية.