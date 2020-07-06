"بلدية المسفلة" تنفذ حملة لمكافحة الغسيل العشوائي للسيارات بالشوارع

صادرت ١٨٠ قطعة من الأدوات والبراميل.. وضبطت العمالة المخالفة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، اليوم الاثنين، حملة ميدانية موسّعة، على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة، وتم خلال الحملة مصادرة وإتلاف ١٨٠ قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أنَّ الفرق الرقابية في البلدية قامت بحملة مكثفة على أماكن تواجد المخالفين في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات، وذلك في إطار الحملة المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، لافتاً إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.

وأشار "وقاد" إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المصرحة من قِبل الأمانة والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.