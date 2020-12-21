كليات الأفلاج توزع 500 هدية توعوية عن خطورة التدخين والمخدرات

تزامنًا مع الاختبارات للتوعية بأضرارها على الفرد والمجتمع

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج بالتعاون مع لجنة العمل المشترك مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الجوانب التدريبية والتوعوية ومكافحة التدخين بالجامعة فعالية "واعي" لكل أفراد المجتمع، وذلك بتوزيع أكثر من 500 هدية، ومطبوعات توعوية تزامنًا مع فترة الاختبارات؛ للتوعية بأضرار المخدرات، وخطرها على الفرد والمجتمع.

يُشار إلى أن هذه الفعاليات هي إحدى فعاليات برنامج "واعي" حيث سيتم إقامة عدة فعاليات مع مطلع الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، منها: بطولة البلايستيشن لكرة القدم، ومسابقة واعي للتوعية بأضرار آفة المخدرات، ووضع لوحات إرشادية في طرق محافظة الأفلاج.