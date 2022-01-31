"معرض القاهرة للكتاب" يسلِّط الضوء على المهارات التقنية للعاملين بالمكتبات العامة بالسعودية

مرجع تقني معلوماتي وقَّعه "الشليل" بجناح التوقيعات

يحظى الإنتاج الفكري المتعلق بالإعداد والتقويم التقني والتدريب للعاملين في المكتبات باهتمام اختصاصيي المكتبات والمعلومات، ولاسيما في ظل التطورات التقنية المتلاحقة التي أصبحت مكونًا رئيسًا ضمن مكونات المكتبات بشكل عام، والمكتبات العامة بالسعودية بشكل خاص.

ويأتي كتاب "الكفايات التقنية والتدريب لاختصاصيي المعلومات والمكتبات.. المنهج العلمي في بناء الكفايات التقنية والتدريب للعاملين في مجتمع المعلومات" للدكتور طارق بن إبراهيم الشليل، المتخصص في نظم المعلومات وإدارة الجودة والمحتوى الرقمي بالسعودية، من بين الكتب العلمية الرائدة التي اهتمت بذلك المجال؛ وذلك بهدف تأهيل العاملين في المكتبات مهنيًّا وتقنيًّا، ورفع قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.

ويُعد الكتاب الذي وقّعه الدكتور الشليل بجناح التوقيعات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية الـ (53) أداة مرجعية وإرشادية، يعتمد عليها المسؤولون في إدارة مؤسسات المعلومات والعاملون فيها؛ لما ينطوي عليه من معارف نظرية وعملية وتطبيقية مزودة بالأمثلة والشرح والتطبيقات؛ وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الأداء والمعرفة بالعمل، وطبيعة الوظائف التي يعمل بها، وأسباب إعداد برامج التعليم والتدريب المستمر أو الالتحاق بها.

ويسلط ذلك المرجع التقني المعلوماتي الضوء من خلال فصوله الـ(12) على العمليات الأساسية والإجراءات المتبعة في مجال إعداد ومراجعة وتقييم التدريب على بناء الكفايات التقنية وتوصيفاتها، فضلاً عن تنفيذ الكفايات التقنية الأساسية، وأهمية توافرها لدى العاملين في مؤسسات المعلومات.