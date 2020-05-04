542 عقد نكاح وثقتها "العدل" خلال أزمة "كورونا" بالرياض

من خلال بوابة "ناجز" وبعد تعليق الحضور للعمل

أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.

وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.

وزارة العدل عقود النكاح فيروس كورونا الجديد

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04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 01:11 AM

من خلال بوابة "ناجز" وبعد تعليق الحضور للعمل

542 عقد نكاح وثقتها "العدل" خلال أزمة "كورونا" بالرياض

فهد الغبيوي

الرياض

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أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.

وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.

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وزارة العدل عقود النكاح فيروس كورونا الجديد

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