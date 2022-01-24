"الموارد البشرية" بالقصيم يشارك في ملتقى "فرصتي2"

يهدف لجمع أصحاب الخبرات من المستشارين

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بقطاع العمل، في ملتقى "فرصتي 2" والذي تنظمه إمارة القصيم، وانطلق أمس الأحد، ويستمر ولمدة أربعة أيام في مركز الملك خالد الحضاري.

يأتي ذلك من خلال ركن تعريفي عن الخدمات التي يقدمها قطاع العمل ومخرجات التوطين والمنصات المختلفة التي تخدم رواد الأعمال.

ويهدف الملتقى إلى جمع أصحاب الخبرات من المستشارين برواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعزيز التواصل بينهم، وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة كالتعليم والتدريب والتمويل والاستثمار والقانون والتسويق والمبيعات والعقار والصناعة والترفيه والسياحة.

إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل حول ابتكار نموذج العمل التجاري، وكيف تختار فكرة مشروعك، وفرص التمويل للمشروع، ومبادئ الإدارة التشغيلية للمشروعات الناشئة، والتسويق الاحترافي للمشروع، والابتكار في ريادة الأعمال، وكيف تعدّ دراسة جدوى لمشروعك.