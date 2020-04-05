حصيلة يوم.. "كورونا" يسلب الحياة من 518 فرنسيًا

الإصابات تقفز إلى 70.478

ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم (الأحد)، من 7560 أمس إلى 8078 حالة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالة.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1873 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 70478 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".