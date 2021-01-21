بعد نشر "سبق".. العثور على "الفضل" مفقود حي الروضة ببريدة

يعاني من الزهايمر

عبدالملك سرور: عُثر على مفقود بريدة #علي_الفضل، والذي فُقد صباح اليوم في حي الروضة ببريدة، وتم العثور عليه في نفس الحي، وقد نشرت "سبق" خبر فقد "الفضل" قبل ساعات.
المفقود "الفضل" يعاني من الزهايمر، وعثر عليه وهو بصحة وعافيه، حيث تلقى أهله بلاغًا من أحد الأشخاص يخبرهم برؤيته.

9

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 07:57 PM

يعاني من الزهايمر

بعد نشر "سبق".. العثور على "الفضل" مفقود حي الروضة ببريدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 13,404

عبدالملك سرور: عُثر على مفقود بريدة #علي_الفضل، والذي فُقد صباح اليوم في حي الروضة ببريدة، وتم العثور عليه في نفس الحي، وقد نشرت "سبق" خبر فقد "الفضل" قبل ساعات.
المفقود "الفضل" يعاني من الزهايمر، وعثر عليه وهو بصحة وعافيه، حيث تلقى أهله بلاغًا من أحد الأشخاص يخبرهم برؤيته.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021